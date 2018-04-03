Неповторимые лучистые портреты женской красоты Алессио Альби, чрезвычайно удивительного фотографа, который специализируется на портретах, рассказе и рекламе.

Неповторимые лучистые портреты женской красоты Алессио Альби, чрезвычайно удивительного фотографа, который специализируется на портретах, рассказе и рекламе. Алессио родился в Перудже, он вырос, очарованный природой и изобразительным искусством, но его образование и интерес к науке привели его к академической степени в области медицинских биотехнологий и 3 года работы в качестве диетолога.