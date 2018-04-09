На протяжении уже многих лет Geert Weggen (Герт Вегген) радует поклонников своего творчества милыми фотографиями диких белок.

На протяжении уже многих лет Geert Weggen (Герт Вегген) радует поклонников своего творчества милыми фотографиями диких белок, которые больше напоминают вымышленных персонажей из доброй сказки, нежели реальных существ. Пушистые животные, подобно маленьким фотомоделям, позируют художнику для разных композиций, посвящённых разным временам года и праздникам. Этот год не исключение, и в честь грядущей Пасхи Вегген создал ставшую уже традиционной серию снимков с белками на фоне традиционных для этого праздника атрибутов.