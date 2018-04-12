Скульптура Возрождения ассоциируется с великолепными работами Микеланджело – массивными, мощными, прославляющими человеческий дух и тело.

Скульптура Возрождения ассоциируется с великолепными работами Микеланджело – массивными, мощными, прославляющими человеческий дух и тело. Однако Ренессанс охватил не только Италию и воплощен в скульптурных работах множества мастеров на территории Европы. Одни вовсе не следовали античному образцу, другие, наоборот, стремились к сходству своих работ с древнеримскими и древнегреческими, а третьи почти шокировали натурализмом. Их творчество не снискало популярности у потомков, но сейчас подкупает свежестью, наивностью и обаянием несовершенства.