Подборка снимков танцоров, которая излучает силу и красоту искусства танца.

Подборка снимков танцоров, которая излучает силу и красоту искусства танца. Фотограф Александр Яковлев (Alexander Yakovlev) снимает удивительные студийные портреты, наполненные экспрессией, динамикой и огромным мастерством танцоров. Самым популярным в его портфолио стал снимок под названием "Теория большого взрыва". Что касается танцевального жанра, то здесь вас ждет разнообразие от балета до брейк-данса. Александр Яковлев снимает в статических позах или замораживает сумасшедшие движения в воздухе. Он делает черно-белые и цветные фото, иногда использует в съемках муку, чтобы подчеркнуть движение в кадре.