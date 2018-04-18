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Ученые раскрыли тайну картины "Мона Лиза"

"Мона Лиза"
13:40 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Исследователи выяснили очень интересный факт о шедевре.

Восприятие картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи зависит от психического состояния человека, считают ученые.

Исследователи уверяют, что если вы смотрите на картину "Мона Лиза" и она вам улыбается, то это означает, что у вас в жизни все хорошо. Если же она кажется вам грустной, это свидетельствует об определенных проблемах в жизни.

"Если вы посмотрите на Мону Лизу сразу после громкого скандала с мужем или когда посмотреть на нее в Лувре, то увидите и почувствуете совсем другие эмоции", – рассказывает один из исследователей Эрик Сигель.

Исследование калифорнийских ученых использует теорию, согласно которой мозг является прогнозируемым органом, который использует прошлый опыт, чтобы понять, чего ожидать от будущего.

В ходе эксперимента Сигель показывал 43 участникам серию портретов, при этом изображение для разных глаз отличалось. Ученые отмечают, что у каждого человека есть доминирующий глаз, поэтому изображения, которые показывались недоминирующему глазу, фиксировались подсознательно.

Когда доминирующему глазу показывали лицо с нейтральным выражением, недоминирующий глаз видел много счастливых, сердитых и нейтральных лиц. Когда позже участников попросили описать, какие лица они видят, то они ответили, что нейтральные лица были счастливыми, если видели улыбающееся лицо недоминирующим глазом.

"Мы сами являемся архитекторами своих эмоций. Наш мозг делает прогнозы о том, что ожидает увидеть и использует информацию из внешнего мира, чтобы обновить свои ожидания", – рассказывает Сигель.

Стоит добавить, что эти результаты являются новейшими исследованиями загадочного выражения Моны Лизы. В частности, в 2005 году голландские исследователи использовали для распознавания эмоций и программное обеспечение, и компьютерные алгоритмы, и определили, что 83% людей считают улыбку Моны Лизы счастливой, 9% – такой, что выражает отвращение, 6% – страх, по 2% – гнев и счастье.

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Новости культуры, Картина, Мона Лиза, Тайна, Тайна картины, Ученые, Эксперимент.
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