Первая публикация мокрого коллодионного процесса датируется 1851 годом.

Первая публикация мокрого коллодионного процесса датируется 1851 годом. Тогда это изобретение, приписываемое Фредерику Арчеру, произвело настоящую революцию в мире фотографии, но уже к концу 19-го века его вытеснили менее сложные технологии. Тем не менее мокрый коллодионный фотопроцесс находит применение и в современной художественной фотографии. Некоторые фотохудожники ценят его за получение оригинальных изображений в стиле ретро. Среди обожателей этой техники фотограф Жаклин Робертс (Jacqueline Roberts). Для своего проекта «Туманность» (Nebula) она сделала портреты детей и подростков с помощью этого старинного фотопроцесса. «"Туманность" – это портреты, которые я делаю на стеклянных и металлических пластинах, – говорит Робертс. – Я использую старую фотографическую технику "мокрый коллодионный процесс". Он был основным способом создания фотографических изображений с 1850-х до конца 1880-х годов». «Важный аспект в моей работе – остановиться и потратить время, чтобы создать изображение. Мои портреты о нём, о времени. Времени прошедшем. О приостановленном времени. Времени, которое осталось позади или ждёт нас в будущем». «Я хотела, чтобы эти портреты проистекали из состояния неопредёленности, вызванного переходным возрастом, который переживают дети», – пишет фотограф. – Это отражение смятения, связанного с взрослением, со всеми его психологическими и эмоциональными изменениями».