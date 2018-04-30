Художница и архитектор из Румынии Иоана Ванч (Ioana Vanc) любит создавать художественные произведения, используя предметы быта.

Художница и архитектор из Румынии Иоана Ванч (Ioana Vanc) любит создавать художественные произведения, используя предметы быта. Также Иона питает слабость к съедобным картинам, сделанным из подручных продуктов, но вместо тарелки в качестве холста использует столовые ложки, в которых девушка и размещает свой съедобный арт. Этот процесс достаточно сложный ведь ложка имеет гораздо меньшую площадь, нежели тарелка, что усложняет работу художницы, но, тем не менее, ей очень нравится то, чем она занимается.