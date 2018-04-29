В наши дни сложно найти снимок, который не подвергался бы редактированию в программе Photoshop.

В наши дни сложно найти снимок, который не подвергался бы редактированию в программе Photoshop. Именно поэтому большую ценность имеют те оригинальные снимки, глядя на которые кажется, будто они сделаны при помощи цифровых манипуляций — настолько нереальными они выглядят. Оказывается для того чтобы сделать необычный снимок совсем необязательно быть мастером редактирования фотографий. Всё что вам нужно это фотокамера, несколько друзей и мозговзрывательный ракурс, который запутает любого, кто увидит вашу фотографию.