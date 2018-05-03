Художник из Канады Келвин Николлс (Calvin Nicholls) вот уже несколько десятков лет создаёт оригинальные объёмные скульптуры животных из офисной бумаги.

Художник из Канады Келвин Николлс (Calvin Nicholls) вот уже несколько десятков лет создаёт оригинальные объёмные скульптуры животных из офисной бумаги, пропитанной специальным щелочным раствором (что позволяет анималистическим фигурам сохранять форму на протяжении долгого времени). Реализм его работ просто поражает невероятно точной проработкой даже мельчайших деталей. Именно поэтому его творчество разбрелось по всему миру, заполняя собой книжные страницы, частные коллекции, полки университетов и буклеты рекламных компаний. На создание одной такой анималистической скульптуры в целом уходит от четырёх недель до двух лет. Прежде чем приступить к созданию фигурки, Келвин тщательно изучает животных для того. Чтобы в своих работах максимально точно передать с анатомической точки зрения скелетно-мышечный каркас. После создаётся специальный чертёж, благодаря которому рождаются отдельные части и фрагменты, аккуратно врезанные скальпелем или инструментальными ножами. Затем постепенно все детали собираются в единое целое, образуя под конец полноценное 3D животное. По словам автора, он предпочитает использовать исключительно белую бумагу, так как она прекрасно подчёркивает текстуру, форму и глубину, которая и придаёт тот самый объём.