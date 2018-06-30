Гиперреалистичные скульптуры, которые немного пугают и завораживают.

Делать гиперреалистичные скульптуры или картины задача не из лёгких, ведь должно быть действительно похоже и анатомически правильно, чтобы глядя на работу люди поразились тому, как это похоже на реального человека, животного или другое живое существо. Полина Вербицкая один из таких мастеров, которая начала заниматься скульптурой 8 лет назад и добилась больших высот. Сегодня мы хотим поделиться с вами её гиперреалистичными работами, которые немного пугают и завораживают.