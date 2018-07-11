Стрит-арт, который вышел из ряда вандализма и смело принадлежит к искусству.

Стрит-арт, который вышел из ряда вандализма и смело принадлежит к искусству. Случается, что идёшь по серому скучному городу, и тут на глаза попадается такое, что раскрашивает день яркими красками. Уверены, что в вашем городе обязательно есть что-то такое, просто нужно внимательнее смотреть по сторонам. А если нет, то почему бы не сотворить такое маленькое чудо собственными руками на радость себе и другим. А иногда даже не и не знаешь, что в твоем городе есть стрит-арт, ведь он скрытый от взгляда прохожих.