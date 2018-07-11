Маринистика 21 века в невероятно реалистических фотографиях.

Маринистика 21 века в невероятно реалистических фотографиях. Эндрю Семарк (Andrew Semark) — талантливый фотограф, ретушер и авантюрист, проживающий на юго-западе Западной Австралии. Эндрю занимается ландшафтной съемкой, путешествиями, серфингом и океанской художественной фотографией. Выросший в Юго-Западном регионе, его фотографии сформированы удивительными пляжами и береговой линией, которыми богат юго-запад. Эндрю использует камеру Canon 5D Mark III.