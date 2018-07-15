О создателе восхитительных, сказочных головных уборов Челси известно немного.

О создателе восхитительных, сказочных головных уборов Челси известно немного. Она начинала как флорист в Австралии, с детства была увлечена флористикой и захвачена красотой природы. В детстве она получила небольшой шрам после неаккуратной езды на велосипеде. Чтобы как-то его прикрыть, девушка начала создавать головные уборы из цветов. Она украшала их всяческим декором, пока не доводила свою очередную сказочную корону до совершенства. Со временем Челси поняла, что хочет создавать прекрасное не только для себя, но и для кого-то ещё. Тогда же она расширила свой ассортимент прекрасных головных уборов и увлеклась морской тематикой. Очаровательные русалки, сказочные переливающиеся камни, хитрое соединение ракушек и всё это – в одной поделке! Эти головные уборы идеальны для необычных фотосессий, тематических вечеринок, свадеб и других мероприятий, на которых девушка сможет почувствовать себя настоящей принцессой.