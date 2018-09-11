Талантливый парень представил, как бы он выглядел, если бы был героем известных мультиков и видеоигр.

Талантливый парень представил, как бы он выглядел, если бы был героем известных мультиков и видеоигр. Представляем вам Али — 30-летнего парня из Ливана, который очень любит рисовать. В детстве он обожал смотреть мультфильмы и играть в видеоигры. Али всегда мечтал стать героем какой-нибудь мультипликации. Уже будучи взрослым он осуществил свою детскую мечту и представил себя героем множества известных анимационных фильмов и игр. Предлагаем вам взглянуть на его работы.