Коллекция портретов, которые не могли бы смотреться так шикарно в цветном исполнении.

Великий фотограф Роберт Франк однажды сказал: "Черный и белый – это цвета фотографии. Для меня они символизируют надежду и отчаяние, которым вечно подвергается человечество». В свои слова мастер фотографии вложил огромный смысл, не упомянув лишь о том, насколько сложно может быть создание чёрно-белого снимка, когда вы хотите сделать нечто выдающееся, особенно в портретном жанре. Многие, если не большинство чёрно-белых портретов, которые вы найдёте в сети, не вызывают интерес у зрителей. Они не имеют своего характера, выглядят как цветные фото, представленные в монохромном варианте. «Правильные» чёрно-белые портреты имеют иной посыл, который изменяется при ярких красках. Предлагаем посмотреть коллекцию портретов, которые не могли бы смотреться так шикарно в цветном исполнении.