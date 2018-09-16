Тигр – одно из наиболее почитаемых животных в азиатских странах.

Тигр – одно из наиболее почитаемых животных в азиатских странах. Его изображение в культуре этих стран имеет очень глубокий смысл: оно символизирует сочетание безжалостной жестокости и безупречной грациозности, кровожадности и мягкости, скорости и умения выжидать, страсти и самодостаточности. Тату в виде тигра имеет еще одно значение: оно символизирует силу, защиту от насилия, сопротивление злу, спасение от несчастных случаев и злого умысла. Такая наколка призвана спасти своего хозяина как от нападения более сильных врагов, так и от превратностей судьбы.