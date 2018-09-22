Геннадий Черномашинцев (Gennadiy Chernomashintsev) родился в 1968 году в СССР, и сделал свои первые снимки с фотокамерой ФЭД.

Геннадий Черномашинцев (Gennadiy Chernomashintsev) родился в 1968 году в СССР, и сделал свои первые снимки с фотокамерой ФЭД, которую называет «русским клоном Leica». Когда отец купил её для Геннадия, он говорит, что «это была настоящая магия». Геннадий Черномашинцев в основном фотографирует высокую моду в контрастном чёрно-белом цвете. Его художественные, ню, портретные и модные фотографии отличаются узнаваемым стилем и зернистостью, напоминающей об истоках фотоискусства. «Я просто не люблю цвет. Думаю, чёрно-белая фотография вне времени. Посмотрите на фото 50-х 60-х годов. Технологии всё время меняются, но эти образы вечны и по-прежнему вызывают те же чувства».