Яркие и глубокие снимки Токио от Скандера Хлифа.

Яркие и глубокие снимки Токио от Скандера Хлифа. «Токио, город контрастной красоты» – фотопроект Скандера Хлифа, поехавшего искать на улицах японской столицы ваби-саби, что традиционно ассоциируется с красотой мимолётного и несовершенного. Скандер Клиф (Skander Khlif) – тунисско-немецкий инженер и фотограф, специализирующийся на уличной и документальной съёмке. До переезда в Мюнхен жил в 8 городах. Вырос в Тунисе, где большую часть времени играл и бродил улицами своего квартала, как и большинство местной детворы.