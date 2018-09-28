Гиперреалистичные картины, которые вас удивят.

Должно быть за долгое время, проведённое в интернете, вам доводилось видеть картины в стиле гиперреализма, но готов поспорить таких вы точно не видели. Израильский художник, живущий в Нью-Йорке, Игаль Озери (Yigal Ozeri) является настоящим Богом реализма, потому как его картины буквально невозможно отличить от фотографий. Без шуток, нам до сих пор тяжело верится, что это не фото. Особенной фотографичности художник добивается путем изображения одних и тех же девушек, которые являются героинями его картин, и каждая из которых имеет собственное имя.