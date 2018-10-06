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Картина Бэнкси самоуничтожилась после завершения торгов на аукционе

Картина Бэнкси "Девочка с шаром"
14:06 Сегодня Телеграф
https://zn.ua

Новости культуры: Картина была продана за 1,4 миллиона долларов.

Картина Бэнкси "Девочка с шаром" была разрезана встроенным в раму шредером сразу после того, как была продана на аукционе Sothebyʼs за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).

Отмечается, что самоуничтожение картины началось сразу после удара молотка, который ознаменовал ее продажу.

"Похоже, нас только что отбэнксили. Теперь мы пытаемся понять, что это значит в контексте аукциона. Разрезание теперь часть работы", — прокомментировал случившееся глава отделения современного искусства аукциона Алекс Бранчик.

"Девочка с шаром" - это одно из самых известных произведений Бэнкси. На аукционе продавалась версия 2006 года. На сайте аукционного дома отмечается, что картина "продавалась в авторской раме".

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Новости культуры, Аукцион, Девочка с шаром, Картина, Картина Бэнкси.
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