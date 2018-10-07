И вот снова очередной иллюстратор решил изменить внешность героев диснеевских мультфильмов, и знаете что? Это очень круто!

И вот снова очередной иллюстратор решил изменить внешность героев диснеевских мультфильмов, и знаете что? Это очень круто! Да-да, это замечательно, что художники стремятся изменить давно знакомые нам образы персонажей Диснея и преподнести их совсем с другой стороны. На этот раз чилийская цифровая художница Фернанда Суарес (Fernanda Suarez) решила продемонстрировать нам, как бы выглядели наши любимые диснеевские принцессы и парочка злодеев, если бы они жили в 2018 году.