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Воскресенье, 25.11.2018
Фотограф создает фантастические пейзажи из еды (Фото)
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Фотограф создает фантастические пейзажи из еды (Фото)

Окружающие считают Карла Уорнера слегка странным: он может часами разглядывать овощи в супермаркетах. Карл — мастер жанра foodscape («пейзаж из еды»). На его картинах горы сделаны из хлеба, деревья — это брокколи, волны — листья капусты, а роль камней исполняет печеный картофель. Фотограф и иллюстратор Карл Уорнер (Carl Warner) удивил весь мир своими картинами, созданными из еды. Мы поражены его работой и собрали для вас самые впечатляющие снимки. Наслаждайтесь.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Еда, Фото, Художник, Пейзаж, Карл Уорнер, Foodscape, Carl Warner.
14:49 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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