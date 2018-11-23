Фотограф создает фантастические пейзажи из еды (Фото) Окружающие считают Карла Уорнера слегка странным: он может часами разглядывать овощи в супермаркетах. Карл — мастер жанра foodscape («пейзаж из еды»). На его картинах горы сделаны из хлеба, деревья — это брокколи, волны — листья капусты, а роль камней исполняет печеный картофель. Фотограф и иллюстратор Карл Уорнер (Carl Warner) удивил весь мир своими картинами, созданными из еды. Мы поражены его работой и собрали для вас самые впечатляющие снимки. Наслаждайтесь.