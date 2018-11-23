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Воскресенье, 25.11.2018
Пробираясь сквозь тюльпаны: парень снимает мышей, которые живут в цветах (Фото)
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Пробираясь сквозь тюльпаны: парень снимает мышей, которые живут в цветах (Фото)

С таким объемом сумасшествия, происходящего в нашей жизни каждый день, обязательно нужно делать перерыв, то есть время, чтобы отключить ваш разум от суматохи, забот, работы и просто посмотреть на некоторые красивые и счастливые вещи. Как например эти восхитительные мыши-полевки. Эти эффектные кадры были сделаны Майлсом Гербертом, британским фотографом и руководителем «Captivelight». Этот человек также устраивает различные семинары и тренинги,на которых обучает людей, как правильно фотографировать хищных птиц, лягушек, мышей и многих других зверьков. «Эти мыши-полевки были сфотографированы в помещении — в моей фотостудии, говорит Майлс. Мы предоставляем свою фотостудию для фотографирования профессиональным фотографам, которым нужны качественные и красивые кадры. Использование специально разработанной студии позволяет нам не зависеть от погоды и делать любые кадры. Однако, если клиент хочет, мы можем предоставить для него открытую студию на свежем воздухе» «Практически все животные, с которыми мы работаем растут вне воли, так как по сравнению с дикими, они более спокойны и устойчивы к такими нагрузкам. После фотосессий мы отправляем животных в заповедники» — объясняет Майлс. Мышки получают огромное удовольствие во время фотоссесси, так как им очень нравится кушать тычинки и нектары цветов. Малыши отвлекаются, наслаждаются вкусной едой, а мы тем временем работаем не покладая рук. Это беспроигрышная идея, благодаря которой, вы можете увидеть всю красоту этих крошек, резвящися среди тюльпанов. Взгляните на эти яркие и очаровательные кадры, которые заставят вас улыбнуться даже в самые грустные и печальные дни. Приятного просмотра!
prostolike.net
Фото: prostolike.net
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Цветы, Грызуны, Животные, Фото, Фотограф, Тюльпаны, Мышонок, Майлс Герберт.
20:45 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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