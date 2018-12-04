Создание пазлов как один из видов искусства

Новости культуры: Художник Тим Клейн, проживающий в Вашингтоне, больше 25 лет занимается созданием мозаик из пазлов.

"Создатели пазлов обычно используют один и тот же шаблон для разных головоломок", — объясняет Клейн. "Это делает части пазлов взаимозаменяемыми, и я нахожу, что я могу объединить два или более комплекта, чтобы сделать сюрреалистический образ, который производитель никогда не создаст". Его вдохновил американский профессор искусств Мел Андринга, который первым экспериментировал с пазлами в 1960-х годах.

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В своей работе Клейн использует старинные головоломки 1970-х годов, поиск которых может занять годы: "Это одержимая, но приятная охота за сокровищами", — говорит он. Получающееся изображение часто сильно отличается от его первоначальной идеи, превращая процесс в открытие. "Я иногда чувствую себя археологом, восстанавливающим какой-то любопытный, разрушенный артефакт".