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Создание пазлов как один из видов искусства

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Создание пазлов как один из видов искусства
10:35 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Художник Тим Клейн, проживающий в Вашингтоне, больше 25 лет занимается созданием мозаик из пазлов.

"Создатели пазлов обычно используют один и тот же шаблон для разных головоломок", — объясняет Клейн. "Это делает части пазлов взаимозаменяемыми, и я нахожу, что я могу объединить два или более комплекта, чтобы сделать сюрреалистический образ, который производитель никогда не создаст". Его вдохновил американский профессор искусств Мел Андринга, который первым экспериментировал с пазлами в 1960-х годах.

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В своей работе Клейн использует старинные головоломки 1970-х годов, поиск которых может занять годы: "Это одержимая, но приятная охота за сокровищами", — говорит он. Получающееся изображение часто сильно отличается от его первоначальной идеи, превращая процесс в открытие. "Я иногда чувствую себя археологом, восстанавливающим какой-то любопытный, разрушенный артефакт".

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Вашингтон, Искусство, Сюрреализм, Пазлы, Тим Клейн, Художник Тим Клейн, Сюрреалистические пазлы.
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