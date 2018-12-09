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Понедельник, 10.12.2018
Гениальный способ использования пазлов, который вас удивит (Фото)
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Гениальный способ использования пазлов, который вас удивит (Фото)

Кто из нас в детстве не собирал пазлы, тратя на это часы, а порой и дни за муторной работой. А зачем это делать, если это занятие в тягость, спросите вы? Всё дело в получении результата, которой хочет увидеть каждый, кто взялся за это нелёгкое дело. Художник из Ванкувера Тим Клейн (Tim Klein) решил, что некоторые пазлы слишком легко собирать и объединил несколько разных головоломок в одну, сложив которые вы получите интересный и необычный результат. Итак, как это работает?
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Фотографии, Искусство, Художник, Снимки, Ванкувер, Работы, Пазлы.
23:36 Вс, 9 Декабрь 2018 Телеграф
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