Гениальный способ использования пазлов, который вас удивит (Фото) Кто из нас в детстве не собирал пазлы, тратя на это часы, а порой и дни за муторной работой. А зачем это делать, если это занятие в тягость, спросите вы? Всё дело в получении результата, которой хочет увидеть каждый, кто взялся за это нелёгкое дело. Художник из Ванкувера Тим Клейн (Tim Klein) решил, что некоторые пазлы слишком легко собирать и объединил несколько разных головоломок в одну, сложив которые вы получите интересный и необычный результат. Итак, как это работает?