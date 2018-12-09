|
|
Гениальный способ использования пазлов, который вас удивит (Фото)
Кто из нас в детстве не собирал пазлы, тратя на это часы, а порой и дни за муторной работой. А зачем это делать, если это занятие в тягость, спросите вы? Всё дело в получении результата, которой хочет увидеть каждый, кто взялся за это нелёгкое дело. Художник из Ванкувера Тим Клейн (Tim Klein) решил, что некоторые пазлы слишком легко собирать и объединил несколько разных головоломок в одну, сложив которые вы получите интересный и необычный результат. Итак, как это работает?
Смешные картинки обо всем на свете для отличного настроения
Медики рассказали, какие фрукты спасут от зимней простуды
Завораживающие крылья бабочек: микроснимки с немыслимыми узорами (Фото)
Смех да и только: забавные доказательства того, что наши отцы разбираются в моде
Огромные животные, которые удивляют своими размерами (Фото)
Главное вовремя попасть в кадр: когда задний план интересней самого снимка
Трогательные иллюстрации отца-одиночки о родительских буднях (Фото)
Они вывели лень на новый уровень: забавные идеи смекалистых людей
Восхитительные примеры преображения старого комода: 20 идей для дома (Фото)
Родители Кейт и Пиппы Миддлтон продают дом, который покупали для дочерей
Веселые демотиваторы, которые подарят вам улыбку до ушей
И смех, и слезы: эти люди смогли починить даже то, чему помочь было невозможно
Потрясающая архитектура старинного города Великобритании Оксфорда (Фото)
Старые дома, в которые уже давно не ступала нога человека (Фото)
Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовом коралловом оттенке (Фото)
Редкая идентичность тройняшек из Англии
Супрун рассказала, почему нужно кушать квашеную капусту
Дизайн тортов, который вы никогда не забудете (Фото)
Тильда Суинтон снялась для обложки Vogue Japan
Колоритные пейзажи Гонконга, которые очаруют с первой секунды (Фото)
Уморительные автомобилисты и пешеходы, которые рассмешат любого
Атмосферные картины, которые подарят тепло и праздничное настроение (Фото)
Как выглядят красивые и современные мужчины (Фото)
Эта собака постоянно шпионит за своим хозяином, где бы тот не находился
Побег из реальности в сказочный мир сюрреалистических фотографий (Фото)