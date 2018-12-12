Скачать
Среда, 12.12.2018
Мир глазами победителей конкурса National Geographic Photo Contest 2018 (Фото)
1 / 62

Мир глазами победителей конкурса National Geographic Photo Contest 2018 (Фото)

Красота и чудеса нашей планеты давно стали главными сюжетами фотографов журнала National Geographic. Конкурс, проводимый изданием, заслуженно признают одним из самых престижных и авторитетных. Поэтому особый интерес вызывают работы победителей и финалистов National Geographic Photo Contest. Работы в фотоконкурсе рассматривают в трёх номинациях: «Дикая природа», «Люди» и «Места». В каждой определяют трёх победителей. Обладатель главного приза получает премию в размере 5000 долларов. За первое место в категории – по 2500 долларов; за второе – 1500; за третье – 750. Главная победа в конкурсе и первое место в категории «Места» достались Яссену Тодорову (Jassen Todorov), специализирующемуся на съёмке эпической красоты и экологических проблем. Тодоров – скрипач, лётчик и фотограф. Свой победный аэроснимок «Нереально» он сделал над пустыней Мохаве в Южной Калифорнии. Там хранятся тысячи автомобилей Volkswagen и Audi, которые отозвал производитель после громкого скандала, разразившегося, когда выяснилось, что занижались показатели выбросов вредных веществ. Предлагаем взглянуть на работы победителей, выбор зрителей и финалистов National Geographic Photo Contest 2018 с комментариями авторов. Гран при и 1 место в категории «Места» – Нереально.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Конкурс, Фото, Снимки, Победители, Конкурс фотографии, Альманах-2019, National Geographic Photo Contest 2018.
21:43 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь