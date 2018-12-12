Мир глазами победителей конкурса National Geographic Photo Contest 2018 (Фото)

Красота и чудеса нашей планеты давно стали главными сюжетами фотографов журнала National Geographic. Конкурс, проводимый изданием, заслуженно признают одним из самых престижных и авторитетных. Поэтому особый интерес вызывают работы победителей и финалистов National Geographic Photo Contest. Работы в фотоконкурсе рассматривают в трёх номинациях: «Дикая природа», «Люди» и «Места». В каждой определяют трёх победителей. Обладатель главного приза получает премию в размере 5000 долларов. За первое место в категории – по 2500 долларов; за второе – 1500; за третье – 750. Главная победа в конкурсе и первое место в категории «Места» достались Яссену Тодорову (Jassen Todorov), специализирующемуся на съёмке эпической красоты и экологических проблем. Тодоров – скрипач, лётчик и фотограф. Свой победный аэроснимок «Нереально» он сделал над пустыней Мохаве в Южной Калифорнии. Там хранятся тысячи автомобилей Volkswagen и Audi, которые отозвал производитель после громкого скандала, разразившегося, когда выяснилось, что занижались показатели выбросов вредных веществ. Предлагаем взглянуть на работы победителей, выбор зрителей и финалистов National Geographic Photo Contest 2018 с комментариями авторов. Гран при и 1 место в категории «Места» – Нереально.