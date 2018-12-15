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Суббота, 15.12.2018
Коллекция новогодних рисунков от художника Чан Фыок Ана (Фото)
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Коллекция новогодних рисунков от художника Чан Фыок Ана (Фото)

Как сам себя описывает вьетнамец Чан Фыок Ан (Tran Phuoc An), он забавный парень, который любит рисовать на бумаге и петь, но является обычным служащим. Некоторое время назад он стал проводить всё больше времени в своей любимой кофейне. Однажды он набросал рисунок рождественской ёлки, затем ещё один. После нескольких набросков он понял, что находится под вдохновением зимнего праздника, и решил создать целую коллекцию праздничных ёлок предстоящего Рождества.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Искусство, Художник, Елки, Рисунки, Кофейня, Новый год 2018, Чан Фыок Ан.
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