Необычные картины о современных ценностях жизни Вьетнамский художник Чин Нгуен Хак (Chinh Nguyen Khac) на первый взгляд пишет простенькие и ничем непримечательные картины, на которых изображены опечаленные женщины и мужчины, полностью погружённые в своим мысли. Но что если это всего лишь видимость, а весь смысл кроется гораздо глубже? В красно-оранжевом фоне, тёмных одеждах и полуприкрытых глазах, в немых, ничего не выражающих позах и какой-то осязаемой тишине, что давит со всех сторон, поглощая зрителя с ног до головы...