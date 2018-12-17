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Понедельник, 17.12.2018
Необычные картины о современных ценностях жизни
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Необычные картины о современных ценностях жизни

Вьетнамский художник Чин Нгуен Хак (Chinh Nguyen Khac) на первый взгляд пишет простенькие и ничем непримечательные картины, на которых изображены опечаленные женщины и мужчины, полностью погружённые в своим мысли. Но что если это всего лишь видимость, а весь смысл кроется гораздо глубже? В красно-оранжевом фоне, тёмных одеждах и полуприкрытых глазах, в немых, ничего не выражающих позах и какой-то осязаемой тишине, что давит со всех сторон, поглощая зрителя с ног до головы...
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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