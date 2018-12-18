Скачать
Вторник, 18.12.2018
Изумительные татуировки, которые скрывают нежеланные шрамы на теле (Фото)
1 / 26

Изумительные татуировки, которые скрывают нежеланные шрамы на теле (Фото)

Шрамы появляются у нас на теле по разным причинам. Кто-то попал в автомобильную аварию или получил шрам благодаря нелепой случайности. Другие не могли справиться со своими внутренними проблемами и нанесли себе увечья сами, а третьи подверглись нападению или получили отметины по причине операции. Так или иначе, шрамы или родимые пятна – это напоминая, которые чаще всего оказываются неприятными. Многие люди мечтают избавиться от этих отметин и решаются сделать татуировку. И правильно делают, ведь вместо напоминаний о чём-то неприятном у них на теле появляется красивый рисунок.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фотографии, Искусство, Снимки, Шрамы, Татуировки, Рисунки на теле, изъяны.
22:20 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь