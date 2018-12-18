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Изумительные татуировки, которые скрывают нежеланные шрамы на теле (Фото)
Шрамы появляются у нас на теле по разным причинам. Кто-то попал в автомобильную аварию или получил шрам благодаря нелепой случайности. Другие не могли справиться со своими внутренними проблемами и нанесли себе увечья сами, а третьи подверглись нападению или получили отметины по причине операции. Так или иначе, шрамы или родимые пятна – это напоминая, которые чаще всего оказываются неприятными. Многие люди мечтают избавиться от этих отметин и решаются сделать татуировку. И правильно делают, ведь вместо напоминаний о чём-то неприятном у них на теле появляется красивый рисунок.
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