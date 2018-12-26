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Эта японская художница рисует шоколадом на тарелках (Фото)
Кто не любит шоколад? Наверное, только те, у кого на него аллергия, иначе мы не можем понять, как можно отказаться хотя бы от одного кусочка этого лакомства. И даже те, кто следят за фигурой и своим питанием, изредка позволяют себе эту сладость. Однако есть люди, которые предпочитают не есть шоколад, а размазывать его по тарелке. Зачем они это делают? Ради искусства естественно! По крайней мере, так делает японка по имени Норико (Norico) и её работы выглядят очень аппетитно.
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