Эта японская художница рисует шоколадом на тарелках (Фото) Кто не любит шоколад? Наверное, только те, у кого на него аллергия, иначе мы не можем понять, как можно отказаться хотя бы от одного кусочка этого лакомства. И даже те, кто следят за фигурой и своим питанием, изредка позволяют себе эту сладость. Однако есть люди, которые предпочитают не есть шоколад, а размазывать его по тарелке. Зачем они это делают? Ради искусства естественно! По крайней мере, так делает японка по имени Норико (Norico) и её работы выглядят очень аппетитно.