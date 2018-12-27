Скачать
Четверг, 27.12.2018
Секреты Моны Лизы: что хотел скрыть от нас величайший художник в мире (Фото)
1 / 13

Секреты Моны Лизы: что хотел скрыть от нас величайший художник в мире (Фото)

Бытуем мнение, что "картина лучше тысячи слов". Но "Мона Лиза" Леонардо да Винчи заставляет историков, искусствоведов и обычных людей говорить о себе уже не одну сотню лет. Этот небольшой портрет, который экспонируется в Лувре, называют "самым известным, самым обсуждаемым и самым пародируемым в мире". И глубокие исследования этого холста, которые проводились в разное время, открыли много интересных тайн.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Леонардо да Винчи, Ученый, Изобретатель, Мона Лиза, Джоконда, Художник.
10:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь