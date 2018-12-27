Секреты Моны Лизы: что хотел скрыть от нас величайший художник в мире (Фото)

Бытуем мнение, что "картина лучше тысячи слов". Но "Мона Лиза" Леонардо да Винчи заставляет историков, искусствоведов и обычных людей говорить о себе уже не одну сотню лет. Этот небольшой портрет, который экспонируется в Лувре, называют "самым известным, самым обсуждаемым и самым пародируемым в мире". И глубокие исследования этого холста, которые проводились в разное время, открыли много интересных тайн.