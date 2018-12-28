Вот почему не стоит доверять красивым фотографиям из социальных сетей (Фото)

Интернет буквально лопается от красивых фотографий, которые выглядят настолько удивительно, что в голове не укладывается, как такое вообще можно было сфотографировать. Но как показывает практика, в действительности всё гораздо проще, и сейчас мы говорим не о фотошопе. Конечно без цифрового редактирования никуда, но почти у всех красивых фотографий имеется реальная основа, которая порой бывает очень забавной, и даже смешной. Сегодня мы покажем вам правду, остающуюся за кадром и смешные уловки, которые используют хитрые фотографы для создания красивых снимков.