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Украинский театр: самые успешные театральные актеры и актрисы

Украинский театр: самые успешные театральные актеры и актрисы
13:49 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: Известные люди, которые сделали 2018-й подлинно театральным годом в Украине.

Одним из театральный лидеров уходящего года стала Тамара Трунова - постановщик двух громких независимых театральных проектов: "Плохие дороги" по пьесе Натальи Ворожбит и "Номера" по пьесе Олега Сенцова. Оба спектакля — на "Сцене 6", оба имеют хорошую прессу, в основе постановок — более чем актуальные авторы и темы. Кроме того, в этом году Трунова получила премию "ГРА" за лучший музыкальный проект.

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Отметила критик также Романа Грыгорива и Илью Разумейко, которые в рамках музыкальной формации Nova Opera в 2018-м не уставали креативить и удивлять новыми идеями. Одну из своих идей, оперу Aerophonia, они реализовали вместе с Ростиславом Держипильским на фестивале Portо-Franko. Зрители были потрясены тем, что самолет аккомпанировал музыкантам. Кроме того, в 2018 году опера-реквием IYOV, над которой работали композиторы, отмечена среди топ-10 лучших в мире.

Успешным был 2018 год и для Стаса Жиркова, премьеры спектаклей которого прошли в Беларуси и Германии. В Украине он также выпустил несколько важных для себя постановок — "Дівчинка з ведмедиком" в Театре на Подоле, "Вона його любила" в Одесском театре им. В.Василько. В родных "Золотых воротах" культовой любовью пользуется спектакль-дуэт "Калеки", в котором играют талантливые молодые актеры Богдан Буйлук и Владислав Онищенко, добавившие себе популярности участием в текущем "Х-факторе".

Стас Жирков

Отметился в 2018 и Дэн Гуменный, который вместе с PostPlayТеатр много сделал для того, чтобы в Киеве показал свои опальные и резонансные проекты московский "Театр.doc". Антон Овчинников, по его же словам, стремится развивать и пропагандировать в Украине междисциплинарные формы: перформативные, сценические проекты, которые бы объединяли артистов разных жанров — визуального, театрального, танцевального, музыкального.

Благодаря усилиям Богдана Струтинского в 2018 году удалось реализовать идею театральной премии, которая получила название "ГРА". Кроме того, родной театр г-на Струтинского уже который сезон потрясает воображение кассовыми сборами, переполненными залами, новыми сценическими пространствами, экспериментальными направлениями (один из интересных экспериментов 2018-го — "Москалиця" по М.Матиос).

Отметила критик также Розу Саркисян, Оксану Черкашину, Вирляну Ткач, Ивана Урывского и Андрея Бакирова.

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Все по теме:

театр, Кино, Актеры, Актрисы, Итог 2018, Самые успешные.
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