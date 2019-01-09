Обратная сторона: как фотографы создают свои шедевры (Фото) Сделать красивую фотографию, которая выглядит так, будто сделана в фотостудии с применением особых спецсредств, нужно ещё суметь! Но это возможно! Оказывается, с помощью нехитрых знаний, богатой фантазии, простых приспособлений и недюжинного терпения стильные снимки может сделать любой из вас! Взгляните на эти фотографии-подсказки, демонстрирующие нам, каким образом фотографы создают профессиональные, студийные снимки! Возможно, некоторые идеи вы возьмёте себе на творческое вооружение!