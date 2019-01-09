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Среда, 09.01.2019
Обратная сторона: как фотографы создают свои шедевры (Фото)
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Обратная сторона: как фотографы создают свои шедевры (Фото)

Сделать красивую фотографию, которая выглядит так, будто сделана в фотостудии с применением особых спецсредств, нужно ещё суметь! Но это возможно! Оказывается, с помощью нехитрых знаний, богатой фантазии, простых приспособлений и недюжинного терпения стильные снимки может сделать любой из вас! Взгляните на эти фотографии-подсказки, демонстрирующие нам, каким образом фотографы создают профессиональные, студийные снимки! Возможно, некоторые идеи вы возьмёте себе на творческое вооружение!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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