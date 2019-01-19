Завораживающие 3D-рисунки со всего мира (Фото)

Для профессионального художника не проблема нарисовать реалистичный портрет или впечатляющий пейзаж, но высшей степенью мастерства является написание 3D-картин, выводящих искусство на совершенно новый уровень. Перед вами карандашные 3D-рисунки, которые выглядят настолько объемными, что возникает желание потрогать нарисованные предметы. Инструменты, которые мастера своего дела используют для создания своих картин, ограничиваются лишь листом бумаги и простым карандашом. Мы уверены, что огромное количество практики, упорство и преданность своему делу помогут каждому человеку с художественными навыками добиться таких же высот.