Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано
Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано
Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных
Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных
Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Ученые обнаружили удивительную находку
Ученые обнаружили удивительную находку

Архитектурные чудеса Древнего Мира: невероятные строения из прошлого (Фото)

Смотрите фото (17)
Архитектурные чудеса Древнего Мира: невероятные строения из прошлого (Фото)
16:02 Сегодня Телеграф most-beauty.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Многие постройки эпохи Древнего Мира окутаны тайной: как этим строениям удалось сохраниться до наших дней?

Современные технологии и инновационные разработки позволяют архитекторам и строителям воплощать в жизнь поистине впечатляющие проекты. Однако большинству из них всё равно не удаётся сравниться с архитектурными чудесами Древнего Мира. Многие постройки той эпохи окутаны тайной: как люди могли воздвигнуть такие "махины", не обладая грузоподъёмными кранами, бульдозером и даже цементом, как этим строениям удалось сохраниться до наших дней? На некоторые вопросы историки нашли ответ, другие, скорее всего, так и останутся для нас загадкой. Итак, мы подготовили для вас список впечатляющих памятников архитектуры, построенных в эпоху Древнего Мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (17)

Все по теме:

История, Тадж-Махал, Пирамиды, Архитектура, Древний мир, Памятники архитектуры, Древности.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
03 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
04 Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
05 Пакьяо решением судей победил Бронера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Эсминец ВМС США Donald Cook вошел в Черное море
Эсминец ВМС США Donald Cook вошел в Черное море
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
Продукты, от которых нельзя отказываться
Продукты, от которых нельзя отказываться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь