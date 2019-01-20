Архитектурные чудеса Древнего Мира: невероятные строения из прошлого (Фото)

Новости культуры: Многие постройки эпохи Древнего Мира окутаны тайной: как этим строениям удалось сохраниться до наших дней?

Современные технологии и инновационные разработки позволяют архитекторам и строителям воплощать в жизнь поистине впечатляющие проекты. Однако большинству из них всё равно не удаётся сравниться с архитектурными чудесами Древнего Мира. Многие постройки той эпохи окутаны тайной: как люди могли воздвигнуть такие "махины", не обладая грузоподъёмными кранами, бульдозером и даже цементом, как этим строениям удалось сохраниться до наших дней? На некоторые вопросы историки нашли ответ, другие, скорее всего, так и останутся для нас загадкой. Итак, мы подготовили для вас список впечатляющих памятников архитектуры, построенных в эпоху Древнего Мира.