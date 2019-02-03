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Понедельник, 04.02.2019
Шедевры, вырезанные из бумаги художницей-самоучкой из Нью-Йорка (Фото)
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Шедевры, вырезанные из бумаги художницей-самоучкой из Нью-Йорка (Фото)

В течение последних нескольких лет Мод Уайт работает с бумагой, поначалу исследуя свой стиль на простых силуэтах (которые вы можете увидеть здесь). Сейчас художница из Нью-Йорка фокусируется на органических формах женских портретов, цветов и птиц. Делясь своими работами в Интернете, художница-самоучка завоевала внимание аудитории со всего мира и достигла успеха. Сейчас она сотрудничает с изданиями Abrams Books и Paralax Press, работая над выпуском двух своих книг, которые воплощают в жизнь её произведения искусства.
bugaga.ru
Фото: pixabay
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Нью-Йорк, Художница, Искусство, Шедевры, Мод Уайт, Художницы-самоучки.
19:47 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф
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