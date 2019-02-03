Шедевры, вырезанные из бумаги художницей-самоучкой из Нью-Йорка (Фото) В течение последних нескольких лет Мод Уайт работает с бумагой, поначалу исследуя свой стиль на простых силуэтах (которые вы можете увидеть здесь). Сейчас художница из Нью-Йорка фокусируется на органических формах женских портретов, цветов и птиц. Делясь своими работами в Интернете, художница-самоучка завоевала внимание аудитории со всего мира и достигла успеха. Сейчас она сотрудничает с изданиями Abrams Books и Paralax Press, работая над выпуском двух своих книг, которые воплощают в жизнь её произведения искусства.