Радикальная смена амплуа: Злодеи Диснея в образе положительных персонажей (Фото) Диснеевские мультфильмы были большой частью нашего детства. От «101 далматинца» до «Алисы в стране чудес» и многое другое, все они напоминают нам, каково это быть ребенком. Давайте будем честными, мы всегда уделяем большое внимание принцессам Диснея равно как и другим положительным персонажам, но мы уверены, что многим из вас нравятся и некоторые злодеи! Японский художник, известный как «onose1213» или просто «J» нарисовал нескольких злодеев Диснея, заставляя их выглядеть более привлекательными и соблазнительными, как если бы они были главными героями мультиков.