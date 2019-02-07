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Четверг, 07.02.2019
Радикальная смена амплуа: Злодеи Диснея в образе положительных персонажей (Фото)
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Радикальная смена амплуа: Злодеи Диснея в образе положительных персонажей (Фото)

Диснеевские мультфильмы были большой частью нашего детства. От «101 далматинца» до «Алисы в стране чудес» и многое другое, все они напоминают нам, каково это быть ребенком. Давайте будем честными, мы всегда уделяем большое внимание принцессам Диснея равно как и другим положительным персонажам, но мы уверены, что многим из вас нравятся и некоторые злодеи! Японский художник, известный как «onose1213» или просто «J» нарисовал нескольких злодеев Диснея, заставляя их выглядеть более привлекательными и соблазнительными, как если бы они были главными героями мультиков.
4tololo.ru
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