Невероятное сходство обычных людей с картинными героями (Фото) Люди ходят в музеи, чтобы увидеть работы именитых художников, скульпторов, но уж никак не для того, чтобы увидеть самих себя! Тем не менее, такое иногда случается, и выглядит это весьма забавно. Представьте, рассматриваете вы картину и начинаете понимать, что не только похожи на её главного героя, но и, о совпадение, даже одеты немного похоже. Все герои этих фотографий были сфотографированы в разных музеях мира, но объединяет их одно: невероятное сходство с теми, кого десятки и сотни лет назад изобразили художники прошлого.