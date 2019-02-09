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Суббота, 09.02.2019
Невероятное сходство обычных людей с картинными героями (Фото)
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Невероятное сходство обычных людей с картинными героями (Фото)

Люди ходят в музеи, чтобы увидеть работы именитых художников, скульпторов, но уж никак не для того, чтобы увидеть самих себя! Тем не менее, такое иногда случается, и выглядит это весьма забавно. Представьте, рассматриваете вы картину и начинаете понимать, что не только похожи на её главного героя, но и, о совпадение, даже одеты немного похоже. Все герои этих фотографий были сфотографированы в разных музеях мира, но объединяет их одно: невероятное сходство с теми, кого десятки и сотни лет назад изобразили художники прошлого.
www.bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Музеи, Искусство, Шедевры, Сходство с людьми.
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