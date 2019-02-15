Новинки в Instagram: художники из всего мира запустили интересный флешмоб (Фото)

Для художника Instagram является одним из лучших приложений, с помощью которого можно поделиться своими работами. Сконцентрированная на визуальном восприятии платформа выставляет изображения на первый план, приветствуя широкий спектр медиа и стилей. Поэтому неудивительно, что время от времени появляются мемы, челленджи и флешмобы, побуждающие креативных людей публиковать свои работы в определенном формате. С 2016 года художники делятся своими фотографиями, которые они публикуют в окружении собственных работ, сопровождая их хэштегом #artvsartist (Art vs Artist).