Почти живые: невероятно реалистичные скульптуры о счастливом детстве (Фото) Работы скульптора Анжелы Мия де ля Вега (Angela Mia De La Vega) поражают своей реалистичностью, выразительностью и естественностью движения. Вдохновленная собственными детьми она создала потрясающую серию скульптур, посвященную беззаботным мальчишкам и девчонкам, резвящимся на улице, читающим книгу, кружащихся в танце… И совсем неудивительно, что эти очаровательные бронзовые создания украшают не только городские парки и площади, но и торговые центры, ведь каждый "ребенок" выглядит настолько правдоподобно, что пройти мимо, не обратив внимания, просто невозможно.