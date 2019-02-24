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Понедельник, 25.02.2019
Почти живые: невероятно реалистичные скульптуры о счастливом детстве (Фото)
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Почти живые: невероятно реалистичные скульптуры о счастливом детстве (Фото)

Работы скульптора Анжелы Мия де ля Вега (Angela Mia De La Vega) поражают своей реалистичностью, выразительностью и естественностью движения. Вдохновленная собственными детьми она создала потрясающую серию скульптур, посвященную беззаботным мальчишкам и девчонкам, резвящимся на улице, читающим книгу, кружащихся в танце… И совсем неудивительно, что эти очаровательные бронзовые создания украшают не только городские парки и площади, но и торговые центры, ведь каждый "ребенок" выглядит настолько правдоподобно, что пройти мимо, не обратив внимания, просто невозможно.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Скульптура, Искусство, Скульптор, Анжела Мия Де Ля Вега.
20:50 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф
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