Миниатюрные оригами, вдохновленные персонажами поп-культуры (Фото)

Многие уже знакомы с творчеством цифровой художницы и художницы по бумаге Луизы Кэссиди (Louise Cassidy). Она продолжает впечатлять своих подписчиков в Instagram работами, фотографии с которыми публикует в своём аккаунте. Умело сочетая искусство оригами со своей любовью к поп-культуре, художница воссоздаёт одних из наиболее узнаваемых и популярных персонажей из мира кино и телевидения. По словам Луизы, на создание каждой отдельной бумажной статуэтки требуется 20-30 минут. Потом она фотографирует своё творение, а затем с помощью цифровых технологий создает нужный фон.