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Среда, 27.02.2019
Миниатюрные оригами, вдохновленные персонажами поп-культуры (Фото)
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Миниатюрные оригами, вдохновленные персонажами поп-культуры (Фото)

Многие уже знакомы с творчеством цифровой художницы и художницы по бумаге Луизы Кэссиди (Louise Cassidy). Она продолжает впечатлять своих подписчиков в Instagram работами, фотографии с которыми публикует в своём аккаунте. Умело сочетая искусство оригами со своей любовью к поп-культуре, художница воссоздаёт одних из наиболее узнаваемых и популярных персонажей из мира кино и телевидения. По словам Луизы, на создание каждой отдельной бумажной статуэтки требуется 20-30 минут. Потом она фотографирует своё творение, а затем с помощью цифровых технологий создает нужный фон.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Искусство, Бумага, Статуэтки, Оригами, Луиза Кэссиди, Бумажные статуэтки.
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