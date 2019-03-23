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Воскресенье, 24.03.2019
Креативные снимки, которые будоражат сознание (Фото)
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Креативные снимки, которые будоражат сознание (Фото)

Британский фотограф Рич МакКор создал свою коллекцию фото, на которых он дополняет знаменитые памятники и достопримечательности черными трафаретами, вырезанными из бумаги. После первых публикаций своих работ, он получил предложения путешествовать и делать креативные снимки. За последние шесть месяцев Рич побывал в Сингапуре, Нанкине, Гонконге, Валь д’Изере, Нью-Йорке и Лас-Вегасе. По рассказам фотографа это была невероятная череда приключений, что помогла ему освоить новые уровни творчества.
Фото: kykyryzo.ru
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Искусство, Фото, Снимки, Фотограф, Достопримечательности, Знаменитые места, Рич МакКор.
05:45 Сб, 23 Март 2019 Телеграф
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