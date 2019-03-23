Креативные снимки, которые будоражат сознание (Фото) Британский фотограф Рич МакКор создал свою коллекцию фото, на которых он дополняет знаменитые памятники и достопримечательности черными трафаретами, вырезанными из бумаги. После первых публикаций своих работ, он получил предложения путешествовать и делать креативные снимки. За последние шесть месяцев Рич побывал в Сингапуре, Нанкине, Гонконге, Валь д’Изере, Нью-Йорке и Лас-Вегасе. По рассказам фотографа это была невероятная череда приключений, что помогла ему освоить новые уровни творчества.