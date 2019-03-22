Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Искусство фотографии: изъяны кожи людей на снимках Пьера-Луи Феррера (Фото)
1 / 11

Искусство фотографии: изъяны кожи людей на снимках Пьера-Луи Феррера (Фото)

Французский фотограф Пьер-Луи Феррер в своих работах любит показывать то, что не видно без посторонних приспособлений. Он использует инфракрасный и ультрафиолетовый свет, позволяющие по-новому взглянуть на привычное. Фотограф создал серию из 10 диптихов, каждый из которых включает портрет человека и фото какой-то части его тела. Проект называется "BRUT", что переводится как "необработанный, неотшлифованный". Это снимки людей в ультрафиолетовом свете, показывающие все их особенности, которые не видны глазу.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Женщины, Фотография, Искусство, Фото, Снимки, Фотограф, Красивые женщины, Красивые фото, Фото необычные.
17:43 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь