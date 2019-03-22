Искусство фотографии: изъяны кожи людей на снимках Пьера-Луи Феррера (Фото) Французский фотограф Пьер-Луи Феррер в своих работах любит показывать то, что не видно без посторонних приспособлений. Он использует инфракрасный и ультрафиолетовый свет, позволяющие по-новому взглянуть на привычное. Фотограф создал серию из 10 диптихов, каждый из которых включает портрет человека и фото какой-то части его тела. Проект называется "BRUT", что переводится как "необработанный, неотшлифованный". Это снимки людей в ультрафиолетовом свете, показывающие все их особенности, которые не видны глазу.