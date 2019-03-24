Красивые рисунки из кофе турецкого художника Екрема Пала (Фото) Турецкий художник, дизайнер и иллюстратор Екрем Пала (Ekrem Pala) из Анкары создаёт впечатляющие рисунки, в том числе и трёхмерные, используя лишь кисть и пролитый кофе.