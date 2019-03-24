Советы для фотографов: работы из зеркальным эффектом (Фото) Ищете неординарный ракурс для портретных снимков, натюрмортов или пейзажей? Хотите попробовать себя в новом стиле? Почему бы не пофантазировать с зеркалом? Используя возможности отражений, можно создать оригинальные образы в самых различных жанрах. Зеркало - отличный инструмент, с помощью которого можно ставить самые смелые эксперименты.