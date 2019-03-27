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Среда, 27.03.2019
Пернатые миниатюры птиц от художницы из Копенгагена (Фото)
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Пернатые миниатюры птиц от художницы из Копенгагена (Фото)

Художница Кэти Дока (Katie Doka) из Копенгагена создает удивительно детализированные миниатюрные скульптуры птиц, которые в качестве жердочки используют кончики карандашей и кисточек. Пернатые миниатюры в основном изготовлены с использованием полимерной глины, стекла, ювелирной проволоки и овечьей шерсти либо хлопка, а также акриловых красок. Хотя эти крошечные произведения искусства преимущественно созданы для использования в кукольных домиках, их регулируемые конечности и части тела гарантируют, что каждую птичку можно приспособить к любой обстановке.
Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com
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Птицы, Художница, Искусство, Скульптуры, Миниатюры.
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