Пернатые миниатюры птиц от художницы из Копенгагена (Фото) Художница Кэти Дока (Katie Doka) из Копенгагена создает удивительно детализированные миниатюрные скульптуры птиц, которые в качестве жердочки используют кончики карандашей и кисточек. Пернатые миниатюры в основном изготовлены с использованием полимерной глины, стекла, ювелирной проволоки и овечьей шерсти либо хлопка, а также акриловых красок. Хотя эти крошечные произведения искусства преимущественно созданы для использования в кукольных домиках, их регулируемые конечности и части тела гарантируют, что каждую птичку можно приспособить к любой обстановке.