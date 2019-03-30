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"Французская весна 2019" в Украине: открытие фестиваля 30 марта (Видео)

"Французская весна 2019" в Украине: открытие фестиваля 30 марта (Видео)
09:13 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры: 30 марта в Киеве открывается фестиваль "Французская весна".

Открытие события традиционно пройдет на Софийской площади. В этом году зрителей ждет воздушно-цирковое уличное шоу "Садовница Мю и кинематика флюидов" от французского коллектива Transe Express.

По словам организаторов, шоу - это "небесно-воздушная феерия, где музыка, визуальные образы и невероятные акробатические трюки захватят сердца зрителей". Сюжет представления разворачивается вокруг похожей на цветок конструкции, которая открывается как гигантская музыкальная шкатулка. Шоу уже было успешно показано в 71 стране мира.

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В этом году "Французская весна" пройдет в Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Одессе, Ровно, Харькове и Черновцах.

В прошлом году на открытии фестиваля зрителям представили французско-украинский перформанс "Воздух" с участием Dakh Daugthers, Nova Opera и Национального президентского оркестра.

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Киев, Фестиваль, Видео, Софийская площадь, Французская весна 2019, 30 марта 2019, Садовница Мю и кинематика флюидов, Transe Express.
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