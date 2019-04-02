Популярные англоязычные идиомы в веселых картинках (Фото) Американка Тара Лешер (Tara Lesher) — профессиональный детский фотограф, а в 2009 году она получила диплом учителя начальных классов. Тара решила объединить свою любовь к преподаванию с любовью к фотографии и создала серию иллюстраций для распространенных английских фразеологизмов. Обычно эти выражения сбивают с толку детей, воспринимающих все буквально, и иностранцев, пытающихся овладеть английским языком. Ниже вы найдете 20 забавных иллюстраций для популярных английских идиом и забавные истории, которые скрывают некоторые из них.