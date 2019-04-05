Папе Римскому подарили скульптуру украинского художника (Фото)

Новости культуры: Украинская меценатка Стелла Беньяминова подарила Папе Римскому деревянную скульптуру "От Рождества Христова" отечественного художника Александра Животкова.

Таким образом она хотела отблагодарить Понтифику за поддержку Украины. Вручили скульптуру во время визита Франциска к Папского Латеранского университета в Риме.

"Встретившись с Папой Римским Франциском и почувствовав его поддержку, я еще раз убедилась, что наше искусство может строить мосты и быть оцененным на самом высоком уровне, занимая достойное место на мировой арт-сцене", - отметила Стелла Беньяминова. Поблагодарив за подарок, Понтифик освятил распятие и поручил установить его в холле университета.

Напомним, в Ватикане была создана инициатива "Папа для Украины". Благодаря такой акции удалось собрать 16 миллионов евро для помощи украинцам. Благотворительные средства помогли реализовать несколько десятков проектов на Донбассе. Также Папа Римский неоднократно вспоминает об Украине в своих проповедях с пожеланиями скорейшего завершения войны на востоке страны.